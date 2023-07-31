В рамках фестиваля Московского урбанфорума 10 августа пройдет экскурсионный забег

Участники пробегут вокруг древних стен Московского Кремля, побывают на Красной площади, оббегут Китай-город и парк "Зарядье"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Экскурсионный забег "Москва глазами урбаниста" состоится в центре Москвы 10 августа в рамках фестивальной программы Московского урбанистического форума. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Стартует группа в 10:30 в Романовом переулке, участники пробегут вокруг древних стен Московского Кремля, побывают на Красной площади, оббегут Китай-город и парк "Зарядье". По дороге участникам расскажут интересные истории о Москве, ее архитектуре и улицах", - сообщил Левкин, чьи слова приводит пресс-службе департамента.

Он уточнил, что экскурсионный забег пройдет в достаточно спокойном темпе по маршруту, по форме напоминающем сердце. Сопровождать участников забега будет сертифицированный экскурсовод.

Как отметили в программной дирекции фестиваля, численность группы не будет превышать 15 человек. Для участия в спортивном событии требуется зарегистрироваться в разделе "Зарядье" на cайте Московского урбанистического форума.

"Экскурсионный забег дает возможность погрузиться в историю центрального района столицы - сердца Москвы. Это прекрасный повод разнообразить утреннюю пробежку, которая становится все более популярным видом спорта среди жителей нашего города, так как улицы Москвы чем дальше, тем больше становятся комфортными для любителей бега и велоспорта. Формат экскурсионного забега - своего рода метафора жизни в большом городе, где люди привыкли совмещать несколько дел сразу", - сказал директор АНО "Московский урбанистический форум" Павел Гончаров.

Фестиваль Московского урбанистического форума в этом году стартует 4 августа в парке "Зарядье" и продлится до 10 сентября. В его рамках состоятся образовательная программа, культурные и спортивные мероприятия, кинопоказы, шоу артистов и танцевальные мастер-классы. Звездные спикеры расскажут об искусстве, моде и влияющих на жизнь города проектах, а в пространстве арт-медитаций горожан ждут чайные церемонии и уроки балета.