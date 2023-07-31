На синей линии московского метро запустили "Поезд возможностей"

Состав будет курсировать полгода на Арбатско-Покровской линии

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тематический состав "Поезд возможностей", посвященный нацпроектам России, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы запустили в метро тематический "Поезд возможностей". [Заммэра столицы] Максим Ликсутов рассказал, что состав посвятили национальным проектам России в сферах здравоохранения, образования, цифровой экономики, экологии и другим", - значится в публикации.

Как добавил Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, новый тематический состав в московском метрополитене запущен совместно с АНО "Национальные приоритеты".

"Поезд возможностей" будет курсировать полгода на Арбатско-Покровской линии. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городской транспорт, делаем поездки на нем комфортными, безопасными и интересными", - заключил Ликсутов.