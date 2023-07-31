31 июля, 11:15

Срок задержания до выбора меры пресечения при военном положении сможет составить 30 суток

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Согласно законодательству, ранее задерживать граждан до судебного решения об избрании меры пресечения можно было только на срок, не превышающий 48 часов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления может быть задержан при военном положении на срок до 30 суток. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ и устанавливает, что в условиях военного положения задержание подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления возможно до судебного решения об избрании меры пресечения на срок до 30 суток. Уточняется также, что если в отношении подозреваемого в течение этого времени не была избрана мера пресечения, то он должен быть освобожден.

Ранее, согласно российскому законодательству, задерживать граждан до судебного решения об избрании меры пресечения можно было только на срок, не превышающий 48 часов. Закон вступает в силу со дня его опубликования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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