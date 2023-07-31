Путин подписал закон о лишении свободы до пяти лет за оборот табака без лицензии

Нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы за производство и оборот табака и табачной продукции без лицензии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон расширяет статью 171.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Теперь она дополняется новым составом, устанавливающим наказание за производство, поставку, закупку и хранение табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере (от 100 тыс. рублей). Такие нарушения будут наказываться штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Аналогичные деяния, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (от 1 млн рублей), будут наказываться штрафом в размере от 3 млн до 4 млн рублей, принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Другим законом, подписанным главой государства, вносятся поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ об уничтожении и утилизации изъятых из незаконного оборота табачных изделий, никотиносодержащей продукции, упаковок и этикеток, а также основного технологического оборудования для производства такой продукции. Такие вещественные доказательства фотографируются или снимаются на видео, по возможности опечатываются и на период проведения необходимых исследований по решению дознавателя или следователя передаются на хранение. Его порядок установит правительство РФ. После исследований они передаются для уничтожения или утилизации.

Нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.