Володин сообщил, что поддержка участников СВО стала приоритетом для ГД в весеннюю сессию

По словам председателя Госдумы, приоритетным также был вопрос формирования правового поля в новых субъектах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Принятие законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, стало приоритетом для депутатского корпуса в весеннюю сессию. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На самом деле, у нас эта самая протяженная по времени сессия <…>. И если говорить, мы изначально выделили несколько приоритетов. Один, безусловно, это приоритет, который имеет отношение к вопросам участников специальной военной операции, членов их семьей", - сказал Володин, добавив, что в этой сфере создана система, базирующаяся на 77 законах.

Володин отметил, что приоритетным был и вопрос формирования правового поля в новых субъектах РФ. "Нам осталось принять всего три закона. Мы это сделаем в течение осенней сессии. А всего в этой части у нас было принято 54 закона. То есть 54 закона регулируют вопросы, начиная от охраны здоровья, социальной защиты, пенсионного обеспечения, вопросов, связанных с работой бизнеса и созданием вообще условий для экономики в новых территориях", - подчеркнул председатель Госдумы.

Он добавил, что с начала спецоперации депутаты уделяли большое внимание теме противодействия санкциям.

"Здесь, конечно, было непросто в связи с тем, что более 16 тыс. санкций объявлено нашей стране. За весь этот период принято 192 закона, вместе с правительством принято более 300 мер поддержки граждан, предприятий, регионов", - отметил Володин, добавив, что все эти меры были приняты во исполнение поручений президента и показали свою эффективность.