В Минобрнауки назвали самые популярные направления обучения у абитуриентов

Лидируют специальности, связанные с информационными технологиями, медициной и педагогикой

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Абитуриенты в России в этом году чаще всего подают заявления на обучение в вузах по специальностям, связанным с информационными технологиями, медициной и педагогикой. Об этом сообщил на пресс-конференции замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев.

"Мы можем сейчас судить не по зачисленным, а по поданным заявлениям, но тренд очевидный совершенно. Лидирует направление, связанное с информационными технологиями. Это и информационная и вычислительная техника, прикладная математика, прикладная информатика, информационная безопасность", - сказал он.

Афанасьев отметил, что по-прежнему остаются популярными медицинское и педагогическое образование. "Конечно сохраняется, хотя в значительно меньшей степени, чем 5-10 лет назад, спрос на гуманитарные специальности - экономика, менеджмент, юриспруденция", - добавил замглавы министерства.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что всего около 2,8 млн заявлений по программам специалитета и бакалавриата подали 931 тыс. абитуриентов.