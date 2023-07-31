Около 7 тыс. человек зачислили в вузы по льготе для участников СВО

По словам замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, было подано более 9 тыс. заявлений по этой категории

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские вузы зачислили на обучение около 7 тыс. человек по льготе для участников специальной военной операции (СВО), сообщил в понедельник на пресс-конференции замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев.

"Мы видели в ходе подачи заявлений большой интерес этой категории, было подано более 9 тыс. заявлений - не физических лиц, а именно заявлений. В приоритетную волну было зачислено ближе к 7 тыс. тех, кто имел на это право. Это те, кто поступал без вступительных испытаний и те, кто поступал на основе вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно", - сказал он.

Участники СВО и их дети могут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

Набор в новых регионах

Как уточнил Афанасьев, в новых регионах России более 30 вузов самой разной направленности. В них в 2023 учебном году был открыт прием на более 37 тыс. бюджетных мест.

"Причем все эти заявки были утверждены администрацией новых территорий, то есть не просто желание вузов, а это именно то, что регионы считают важным для обеспечения своей экономики и социальной сферы", - пояснил замминистра.

По его словам, вузы в новых регионах активно готовились к приему, несмотря на все сложности. Так, например, на новых территориях уже идут ремонты в учебных корпусах и общежитиях.

"Мы запустили при поддержке президента, по его поручению проект оснащения всех вузов в новых регионах учебно-лабораторным оборудованием для дисциплин математического цикла, инженерных дисциплин. 1 млрд 400 млн [рублей выделено], сейчас идет активная закупка, рассчитываем, что частично к 1 сентября, уже после ремонтов, частично чуть позже в этом году, вузы получат существенное обновление своей учебно-материальной базы", - пояснил Афанасьев. Он добавил, что вузы на новых территориях высказывают желание подключится к системе суперсервиса со следующего года.