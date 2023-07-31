Вильфанд сообщил, что в августе на востоке Черного моря ожидаются смерчи

Научный руководитель Гидрометцентра России при этом отметил, что причиной их возникновения является высокая температура поверхности моря

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Смерчи могут возникать над поверхностью Черного моря в августе. В 95-97% случаев они не выходят на сушу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Смерчи уже отмечались в этом году в июле, это очень рано. В августе тоже они будут возникать. Но нужно иметь в виду, что смерчи на Черном море в 95-97% случаев не выходят на сушу", - сообщил он на пресс-конференции в "Национальной службе новостей" (НСН).

По словам Вильфанда, чаще всего такие смерчи длятся всего несколько секунд. Причиной их возникновения является высокая температура поверхности моря.

"Ситуация такова, что на востоке Черного моря в этом году температура [воды] 25 и даже 26 градусов отмечалась очень рано. Обычно такая температура наблюдается в конце первой декады августа, а здесь уже в июле температура была 25-26 градусов. Когда температура поверхности моря или океана достигает 26 градусов, возникают условия для появления смерчей", - пояснил синоптик.

Высокий ультрафиолетовый индекс

Вильфанд также сообщил, что в 14 регионах ожидается "опасное солнце".

"Сейчас в Краснодарском крае, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, Крыму прогнозируется очень высокий ультрафиолетовый индекс. Это опасная характеристика. Он негативно воздействует на кожу человека, на слизистую глаз. <…> На курортах с одиннадцати до двух часов [дня] лучше не находиться на пляже под прямыми солнечными лучами", - сообщил он.

По словам Вильфанда, высокий уровень ультрафиолета в ближайшие дни также прогнозируется в регионах Черноземья. "Это Курская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская области", - отметил он.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.

При значениях индекса от трех до семи единиц специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы в помещении.