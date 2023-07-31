Более 300 мероприятий вошло в программу проекта "Читающий август"

Участие в ней примут более 40 регионов, сообщил автор и организатор проекта Денис Котов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Проект "Читающий август" начинается в России 1 августа, программа предусматривает более 300 мероприятий, в том числе книжный автопробег из Мурманска во Владивосток и Книжный поезд. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС автор и организатор проекта Денис Котов.

"Более 300 мероприятий пройдет в рамках фестивальной программы. Более 40 регионов подключились к нашей программе. Что такое "Читающий август"? Это не только движение автомаршрута, книжного автопробега "Дорога на маяк", не только Книжный поезд, не только однодневные фестивали в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Чите, Хабаровске и Владивостоке, но и онлайн-трансляции", - сказал он.

Старт новому проекту дает фестивальное движение "Книжные маяки России". Сами организаторы называют его событийно-коммуникационной программой. Они рассчитывают повысить уровень чтения в стране, чтобы 80% россиян в среднем читали 12 книг в год или больше. Сейчас, по словам Котова, доминирует цифровое потребление контента, россияне уделяют книге в среднем порядка 10 минут в день. "Порядка 57% россиян читают книги, по последним социологическим опросам. И по нашим оценкам, где-то 6-7 книг в год в среднем читаются", - сообщил он.

В проекте примут участие более 100 авторов и спикеров, в частности, Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко, Андрей Курпатов, Анна и Сергей Литвиновы, Александр Мясников, Игорь Микрюков, Вячеслав Рыбаков. К программе присоединились более 40 регионов, среди которых - Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская область, Республика Татарстан, Омская, Новосибирская, Иркутская области, Хабаровский, Приморский край, ДНР, ЛНР.

Всероссийский книжный автопробег "Дорога на маяк" пройдет с 1 по 18 августа. Его участники проедут из Мурманска во Владивосток через порядка 30 городов страны. Книжная экспедиция на поезде (Книжный поезд) отправится 3 августа во Владивосток из Санкт-Петербурга. Это большое путешествие писателей, библиотекарей, издателей, деятелей культуры, блогеров и других участников. Экспедиция включает серию однодневных фестивалей в 14 городах. Во Владивостоке с 18 по 20 августа состоится фестиваль "Книжный маяк Владивостока". "Любой человек сможет присоединиться либо к поезду, либо к автопробегу, оформив свою машину обложками книг, цитатами из произведений, образами наших писателей", - добавил Котов. Лучшие мероприятия будут транслироваться в интернете.

Генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев назвал проект уникальным в мировом масштабе. "Такого интересного, необычного, координирующего огромное количество и регионов, и участников, авторов и издательств, проекта в принципе в мире нет", - отметил Капьев. Он надеется, что проект приведет к многократному росту количества встреч писателей с читателями, литературных мероприятий, а Книжный поезд станет ежегодным.

Книги для здоровья

Писатель, телеведущий, психотерапевт Андрей Курпатов отметил, что сейчас люди погружены в деструктивный контент, жалуются на снижение памяти, а у взрослых диагностируют синдром дефицита внимания. Он советует больше читать. "Книга создает структуру знаний, внутреннюю систему знаний, внутренний мир человека. Это крайне важная ценность, которую мы сейчас утрачиваем", - сказал он.

Писатель Сергей Лукьяненко, который в прошлом был врачом-психиатром, также констатировал, что чтение - средство сохранения душевного здоровья. Он рассказал, что присоединится к Книжному поезду и проведет встречи с читателями в Чите, Хабаровске, Владивостоке. Он предположил, что такое путешествие авторов и встречи с читателями скажутся на их следующих книгах и месте их действия. Историк, писатель Александр Мясников напомнил, что 132 года назад Александр III решил построить Транссибирскую магистраль, но никогда по этой дороге не было движения, связанного с культурой. "Сейчас появляется такой культурный хребет России", - сказал он.

К проекту присоединятся книжные магазины, музеи и библиотеки. Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева сообщила, что благодаря нацпроекту "Культура" в регионе открыты 20 модельных библиотек и до конца года планируется открыть еще 4. В свою очередь, сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова отметила, что по итогам четырех лет реализации нацпроекта "Культура" в целом в регионах открыто 850 модельных библиотек. "Только в 2022 году финансирование проекта из средств федерального бюджета <…> составило почти 2 млрд рублей. Это серьезные вложения, оправданные инвестиции в развитие человеческого капитала", - сказала она.

Заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков отметил, что 5 августа в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Книжные маяки России" состоятся встречи с писателями и круглые столы, которые пройдут на базе городских модельных библиотек. "Все эти библиотеки были модернизированы за последние три года <…> в рамках национального проекта "Культура". <…> Совсем недавно мы открыли 26 модельную библиотек, до конца года откроем еще 10", - пояснил он.