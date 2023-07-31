В России ввели уголовное наказание за нарушение требований к антитеррористической защите

Речь идет о случаях, когда нарушение совершено лицом, уже привлекавшимся за аналогичное деяние к административной ответственности два раза и более в течение полугода

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовное наказание за повторное нарушение требований к антитеррористической защите. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь в законе идет о случаях, когда нарушение совершено лицом, уже привлекавшимся за аналогичное деяние к административной ответственности два раза и более в течение полугода.

Теперь, если пренебрежение требованиями к антитеррористической защите объектов повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности или крупный ущерб, нарушителю будет грозить лишение свободы сроком до трех лет, если это повлекло смерть человека - то до пяти лет, а в случае смерти двух и более лиц - сроком до семи лет.