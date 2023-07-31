Путин подписал закон о праве отцов, ухаживающих за ребенком, требовать алименты

Мужчина ранее получал такое право только в случаях, если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Отцы, фактически осуществляющие уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, получили право требовать через суд алименты от жен или бывших жен, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон вносит изменения в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ. Ранее правом требовать алименты на свое содержание были наделены женщины (жены и бывшие жены) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Мужчина получал такое право только с учетом некоторых условий: если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом.

Закон дополняет статью 89 положением, согласно которому право требовать предоставления алиментов в судебном порядке имеет "супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения". Статья 90 дополнена положением, наделяющим таким правом бывшего супруга.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.