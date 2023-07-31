На Украине за первую половину года рождаемость упала на 28%

По данным сервиса "Опендатабот", за указанный период в стране родилось 96 755 детей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Рождаемость на Украине за полгода сократилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Опендатабот", предоставляющего доступ к информации из публичных реестров для граждан и бизнеса.

Так, за указанный период в стране родилось 96 755 детей, из них 47 129 девочек и 49 626 мальчиков. "Это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда родилось 135 079 детишек, и даже меньше, чем в соответствующий период в прошлом году", - отмечается в сообщении. Данные за первые полгода 2022 года не приводятся.

В сервисе указали, что показатели рождаемости в стране начали падать еще с 2013 года - примерно на 7% в год. Нынешний же спад - "самый большой за все время независимости", обратили внимание там.

В этом году, в среднем, в месяц рождается 16,1 тыс. детей, тогда как до 2022 года количество младенцев колебалось на рубеже 21-23 тыс. в месяц.

В начале июня аналитический центр "Украинский институт будущего" (УИБ) сообщил, что население Украины сократилось до 29 млн человек, а рождаемость стала вдвое ниже показателя, необходимого для поддержания населения на прежнем уровне. Согласно данным УИБ, с момента начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года страну покинули и не вернулись 8,6 млн жителей. По оценке института, в начале 2022 года на Украине фактически проживало 37,6 млн человек, с тех пор покинули страну 20,7 млн человек, но впоследствии 12,1 млн вернулись. Таким образом, по оценке института, население страны с начала 2022 сократилось на 8,6 млн человек.