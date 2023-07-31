Число электробусных маршрутов в Москве достигло 90

Заммэра города Максим Ликсутов отметил, что в Москве крупнейший в Европе парк этого вида транспорта

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Количество маршрутов, по которым в столице курсируют электробусы, достигло 90. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Теперь в Москве 90 электробусных маршрутов, мы перевели еще два на востоке и юго-востоке города. Как отметил [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, 773-й и 885-й маршруты соединяют районы Новокосино, Некрасовка, Косино-Ухтомский, а еще Подмосковные Люберцы и Реутов. В месяц вне сезона отпусков на них совершается более 90 тыс. поездок", - значится в сообщении.

По словам Ликсутова, которые приводит пресс-служба, на маршрутах №773 и №885 будет ежедневно работать восемь современных электробусов российского производства.

"У нас крупнейший в Европе парк этого вида транспорта. Мы продолжаем выводить на маршруты электробусы в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Москва не только лидер по использованию электрического транспорта - она становится центром его развития", - добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года ПАО "Камаз" и "Группа ГАЗ" в рамках закупки передадут столице 1,2 тыс. электробусов.