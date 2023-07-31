Минобрнауки не отметило спада интереса со стороны иностранных студентов к образованию в РФ

По словам замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева, Россия остается одной из крупнейших международных образовательных держав

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия остается одной из крупнейших международных образовательных держав, спада интереса со стороны иностранных студентов к обучению в РФ нет. Об этом сообщил заместитель Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

"Никаких спадов нет, рост интереса к российскому образованию, рост количества абитуриентов и рост общий контингента. И среди лидеров медицина, но вместе с тем русский язык пользуется большим спросом, инженерные специальности от ядерной физики и технологий до аграрных направлений. И гуманитарные направления также популярны, поэтому Россия остается одной из крупнейших, входящих в пятерку по контингенту международных образовательных держав", - сказал он на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2023 года.

Афанасьев уточнил, что на протяжении пяти лет фиксируется позитивный тренд на повышение привлекательности российского высшего образования. Так, сегодня контингент иностранных студентов в российских вузах - это 354 тыс. человек.

"У нас в этом году по квотам бюджетного приема, которые выделяются правительством, - это 30 тыс. квот, 58 тыс. заявок. В прошлом году было 48 тыс. [заявок] на 23 тыс. [квот]. То есть мы фиксируем в этом смысле даже прирост числа желающих обучаться в российских вузах", - отметил он.

Замминистра добавил, что, помимо этой квоты, также студенты ряда стран на основании межправительственных соглашений могут поступать на бюджет в РФ по общему конкурсу. Кроме того, остается третий путь - обучение на платной основе. Все три канала пользуются большим спросом.

"Какие страны лидируют? В рамках общего тренда доминируют наши ближайшие соседи - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Кыргызстан. У нас системно растет количество абитуриентов из стран Востока и Африки", - подытожил он.