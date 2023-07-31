Губернатор Липецкой области заверил в выполнении всех поступающих от бойцов СВО просьб

Глава областного совета депутатов Дмитрий Аверов также привез Игорю Артамонову письменную благодарность от военнослужащих липецкого мотострелкового полка

ЛИПЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заверил, что региональные власти выполняют все просьбы, которые поступают от жителей области, проходящих военную службу в зоне проведения специальной военной операции.

"Мы рядом и всегда готовы помочь, поддерживаем постоянную связь с нашими военнослужащими, на связи с командирами, учитываем все пожелания, ни один вопрос, поступающий от бойцов, не остается без внимания", - сказал Артамонов, получая благодарность от бойцов липецкого мотострелкового полка. Ее привез глава областного совета депутатов Дмитрий Аверов, вернувшийся из рабочей поездки в зону СВО.

На прошлой неделе он отвозил бойцам гуманитарный груз, собранный жителями региона.

"В зону СВО были доставлены инверторные бесшумные генераторы, тепловизоры и другое необходимое снаряжение, запасы питьевой воды, также в состав гуманитарного грузы вошли письма от родных и посылки из дома, которые поднимают моральный дух военнослужащих", - пояснили в пресс-службе областного правительства.

В свою очередь бойцы передали губернатору слова благодарности за постоянную связь и поддержку, а также письменную благодарность. "В регионе созданы два артиллерийских дивизиона - имени Ивана Флёрова и Олега Пешкова, они постоянно получают важные посылки: привозят технику, экипировку, продовольствие, поддержку участникам спецоперации оказывают жители региона, предприниматели и власти", - заметили в пресс-службе.