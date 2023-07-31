Пассажиропоток станции МЦД-3 Крюково после реконструкции может возрасти почти вдвое

Он может составить около 13 тыс. человек во время наивысшей загрузки участка

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток станции Крюково Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 после реконструкции может составить около 13 тыс. человек во время наивысшей загрузки участка. Сейчас этот показатель не превышает 7 тыс. пассажиров, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Согласно анализу, пассажиропоток вырастет примерно на 6 тыс. человек за счет будущего строительства городского вокзала и создания более удобных возможностей для пересадки на другие виды транспорта, а также расширения пешеходных и велосипедных маршрутов", - отметила Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Уже утвержден проект планировки, предусматривающий развитие территорий вокруг трех станций третьего диаметра от площадки "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" до станции Малино".

"Вокзал станет современным трехуровневым сооружением. Предполагается, что рядом с ним появится станция высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Площадь развития вокруг трех станций - 230 га", - отметили в пресс-службе.

Протяженность МЦД-3 достигнет 85 км. На линии расположится 41 станция, 14 из которых - с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления железной дороги. Время в пути для жителей Москвы и Подмосковья, как ожидается, сократится до 50%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра планируют подготовить к его запуску до 15 августа.