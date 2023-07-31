В России штраф за переход ж/д путей в неположенном месте возрастет до 500 рублей

За это же правонарушение, совершенное в Москве и Санкт-Петербурге, штраф составит 1,5 тыс. рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте увеличиваются в 5-15 раз. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ увеличивает со 100 до 500 рублей размер штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте. За это же правонарушение, совершенное в Москве и Санкт-Петербурге, штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Изменения вносятся в статью 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене). Эта статья дополняется новеллами, оговаривающими размер штрафов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В действующей редакции КоАП уже есть ряд статей, штрафы по которым для Москвы и Санкт-Петербурга в разы превышают санкции для всех остальных субъектов РФ. Например, штрафы за неправильную парковку, движение по автобусным полосам.

Кроме того, статья дополняется примечанием, по которому нарушитель привлекается к ответственности в случае, если специально оборудованный пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком, находилось в пределах одного километра от места совершения правонарушения.