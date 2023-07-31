В России запретят работу в незарегистрированных иностранных НПО

Кроме того, в попечительские советы и органы управления иностранных НПО не смогут входить граждане, работающие на государственных и муниципальных должностях, если другое не предусмотрено международным договором РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий физическим и юридическим лицам участвовать в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), которые не зарегистрированы в госреестре. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе уточняется, что физические и юридические лица могут участвовать в деятельности иностранной НПО на территории РФ в случае, если она зарегистрирована в соответствующем реестре или когда организация внесет в госреестр все свои филиалы и сведения о них.

Однако в попечительские советы и органы управления иностранных НПО не смогут входить граждане, работающие на государственных и муниципальных должностях, если другое не предусмотрено международным договором РФ. Эти люди не вправе будут заниматься оплачиваемой деятельностью, которую финансирует иностранное государство.

Иностранные НПО, не внесенные в соответствующий реестр, смогут участвовать в мероприятиях, проходящих на территории России, только в случае, если организатор уведомит об этом Минюст за 10 дней. В реестр должны включаться все виды структурных подразделений НПО, в том числе отделения.

Закон вступит в силу со дня опубликования.