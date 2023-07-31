Вещдоки с закрытых дел разрешили отдавать гражданам и организациям во время мобилизации

Соответствующие порядок, случаи и перечень установит правительство

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому некоторые вещественные доказательства и конфискованные вещи по закрытым уголовным делам можно будет безвозмездно передать гражданам и организациям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь по закону в период мобилизации, военного положения или в военное время конфискованные вещи, которые были орудиями или предметами административного правонарушения, могут быть переданы органам публичной власти для обеспечения реализации возложенных на них полномочий или Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" для их дальнейшей безвозмездной передачи гражданам и организациям. Соответствующие порядок, случаи и перечень установит правительство РФ.

Такие же правила распространяются и на вещественные доказательства по прекращенным уголовным делам или по которым был вынесен приговор. При этом уточняется, что речь не идет о случаях, когда вещдоки должны быть возвращены законному владельцу.