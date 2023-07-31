В Херсонесе Севастопольская детская школа искусств объявила о начале приемной кампании

Директор учреждения Мария Костевич сообщила, что на все образовательные программы предусмотрен конкурсный вступительный отбор

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Приемная кампания началась в Севастопольской детской школе искусств, расположенной на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Школа примет в 2023-2024 учебном году 960 обучающихся, набор ведется на предпрофессиональные программы в области искусств, а также на общеразвивающие программы, сообщила на аппаратном совещании правительства Севастополя директор учреждения Мария Костевич.

"Готова объявить о старте приемной кампании в Севастопольской детской школе искусств. Сегодня, 31 июля на сайте школы будут опубликованы все необходимые документы. Через 14 дней, 14 августа, начнется прием заявлений на обучение, который продлится до 27 августа включительно. Вступительные испытания начнутся 4 сентября и продлятся до 17 сентября. Обучение стартует в конце сентября", - сказала Костевич.

Она подчеркнула, что на все образовательные программы предусмотрен конкурсный вступительный отбор. При отборе поступающих проводят собеседования, смотры, экзамены. Так, например, на программы "Дизайн", "Архитектура" и "Декоративно-прикладное творчество" предусмотрено три вступительных испытания - живопись, рисунок, композиция, на программу "Искусство театра" - творческий конкурс в формате прослушивания с собеседованием, пояснила директор школы.

Всего детская школа искусств позволит принять в 2023-2024 учебном году 960 обучающихся, из них 300 учеников детской художественной школы Севастополя, обучение предусмотрено как на бюджетной, так и на платной основе. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств будет вестись по пяти направлениям - "Декоративно-прикладное творчество", "Дизайн", "Архитектура", "Хореографическое творчество" и "Искусство театра", срок обучения - пять лет. Школа предлагает также семь общеразвивающих программ, сроком обучения от одного года до трех лет, добавила Костевич. Директор школы отметила, что льготные категории, а именно дети-сироты, дети участников СВО, дети из многодетных семей, также принимают участие в отборе, но имеют преимущественное право поступления при прочих равных условиях.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил сделать процесс поступления максимально открытым. "Все должно быть максимально открыто, справедливо и прозрачно. Что касается состава приемной комиссии - эту информацию надо будет сделать тоже публичной, непосредственно уже перед началом вступительных испытаний. Для нас это действительно важное дело, очень качественная инфраструктура создана, и понятно, что желающих будет гораздо больше, чем есть возможность принять. Поэтому здесь каждый шаг будет под пристальным вниманием общественности. Все должно быть справедливо и понятно", - сказал он на совещании правительства.

О школе

Севастопольская детская школа искусств находится на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический", она была построена Фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история" и была передана в июне правительству Севастополя. На площади 9 200 кв. м расположились 40 современных учебных классов: 15 аудиторий живописи, 12 производственных художественных и ремесленных мастерских, 5 компьютерных классов, библиотечно-информационный центр с книгохранилищем, выставочный и конференц-залы, буфет. Идея создания школы принадлежит митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову), идея была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.