31 июля, 12:51

В России смягчили наказание за незаконное пересечение границы страны группой лиц

Срок лишения свободы за это уменьшили с шести до пяти лет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уменьшает с шести до пяти лет срок лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с его угрозой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эта норма содержится в законе, устанавливающем также уголовную ответственность за производство и оборот табака и табачной продукции без лицензии. Изменение вносится в третью часть статьи 322 Уголовного кодекса РФ, по которой сейчас предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет за незаконное пересечение госграницы РФ.

Новелла вступает в силу со дня официального опубликования закона. 

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