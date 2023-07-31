В Англии крупнейший профсоюз учителей согласился прекратить массовые забастовки

National Education Union принял предложение правительства Великобритании о повышении зарплат на 6,5%

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Национальный образовательный союз (National Education Union, NEU), представляющий большую часть школьных учителей в Англии, согласился принять предложение правительства Великобритании о повышении зарплат на 6,5% и прекратить массовые забастовки.

Как отмечается в заявлении профсоюза, 154,9 тыс. преподавателей проголосовали в поддержку предложения британских властей, что составило 86% от тех, кто принял участие в электронном голосовании при явке 60%. Кроме того, за отмену забастовок выступили 18,8 тыс. иных работников школ (85% от голосовавших при явке 46%).

С февраля NEU, который представляет интересы более 450 тыс. человек, провел восемь дней забастовок в государственных школах в Англии, из-за чего многие учебные заведения либо были полностью закрыты, либо сократили количество занятий. Ранее члены Ассоциации лидеров школ и колледжей, которая объединяет руководителей средних образовательных учреждений в Англии, также согласились принять предложение британского правительства. На следующей недели станут известны результаты голосования представителей еще двух других профсоюзов.

13 июля премьер-министр Великобритании Риши Сунак на фоне многомесячных массовых забастовок в стране сообщил, что зарплаты сотрудников госсектора будут увеличены, в случае с учителями речь идет о повышении окладов на 6,5%. Он также заверил, что новых переговоров по поводу зарплат кабмин вести не намерен. 26 июля Британская медицинская ассоциация объявила, что врачи-интерны в Англии проведут в августе очередной раунд масштабных забастовок с требованием существенно повысить им оклады после отказа принимать предложение правительства Великобритании.