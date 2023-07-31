В ВОЗ отметили достижения России в создании свободной от курения среды

Страна включена организацией в список из 64 государств с наивысшим уровнем достижений в этом вопросе

ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия вошла в число стран, добившихся наибольших успехов в защите населения от табачного дыма, распространении предупреждающей о вреде курения информации, проведении антитабачных кампаний в прессе, а также в мониторинге потребления табака. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о глобальной табачной эпидемии.

Россия включена ВОЗ в список из 64 государств с "наивысшим уровнем достижений в том, что касается создания свободной от курения среды". В этом перечне значатся также, в частности, Бразилия, Великобритания, Греция, Канада, Киргизия и Таджикистан. Как отметили в ВОЗ, в 2007 году лишь 10 стран мира с населением 244 млн человек "имели законы о всеобъемлющем запрете курения" в определенных местах. Сейчас 2,1 млрд человек, или более четверти населения мира, "защищены наилучшей практикой запрета на курение".

В докладе Россия названа ВОЗ среди 73 стран с наилучшими достижениями в мониторинге употребления табака. Подчеркивается, что в этих государствах регулярно проводятся социологические исследования о табакокурении среди взрослого населения и подростков. Россия вошла также в число государств, которые отмечены ВОЗ в связи с запретом рекламы табака, проведением антитабачных кампаний в СМИ и размещением предупреждений о вреде табака на упаковках сигарет. Авторы доклада подчеркнули, что антитабачные кампании в прессе "исключительно важны во всех стратегиях и программах по всеобъемлющему контролю за табаком" и "могут быстро и эффективно помочь снизить потребление табака".

По данным ВОЗ, в России в 2021 году курящие составляли 28% взрослого населения. Аналогичный уровень был зафиксирован во Франции и Венгрии. Самую высокую долю курящих в Европе имела Сербия - 33%. На втором месте находилась Болгария (32%). Далее следуют Андорра (31%), Босния и Герцеговина (30%) и Кипр (29%). В других регионах планеты высокую долю курящих имели Науру (37%), Кирибати (36%) и Папуа - Новая Гвинея (34%). Наименьшие в мире показатели в этом отношении зарегистрированы в Гане (2%), Нигерии (2%) и Эфиопии (3%).

В России, согласно докладу, доля налогов в каждой пачке сигарет при продаже составляла в 2021 году 61%, в Белоруссии - 56,6%. Самые высокие налоги на табачную продукцию действовали в том же году в Финляндии (89,4%) и Эстонии (88,2%). ВОЗ придает большое значение налоговой политике стран, считая ее важным инструментом в борьбе с курением.