В Российско-таджикском Славянском университете откроют центр изучения борьбы с терроризмом

Он будет работать с 1 сентября

ДУШАНБЕ, 31 июля. /ТАСС/. Научный центр по изучению вопросов противодействия терроризму и экстремизму откроют в Российско-таджикском Славянском университете (РТСУ) в Душанбе с 1 сентября. Об этом сообщил журналистам ректор вуза Файзулло Машраб Курбонали.

"Мы сейчас по программе развития будем открывать центр по противодействию терроризму и экстремизму, штат мы уже набираем. С 1 сентября мы должны его открыть, мы предложили эту идею, согласовали с Минобрнауки Российской Федерации, на это уже выделены средства, у вуза есть партнеры, которые нам помогают", - сказал он.

Центр займется разработкой методов обучения по противодействию экстремистским идеологиям, выработкой и внедрением решений по противодействию терроризму в молодежной среде и в обществе в целом.

Ректор также отметил, что с сентября в вузе планируют запустить центр по работе с талантливой молодежью, а также учредить ректорскую стипендию в размере 10 тыс. рублей для особо отличившихся студентов.

РТСУ был создан в Душанбе в 1996 году постановлениями правительств Таджикистана и России. Вуз является первым межгосударственным высшим учебным заведением двух стран и пользуется статусом государственного университета как Таджикистана, так и России. В вузе обучаются более 5 тыс. студентов, в том числе более 280 иностранных студентов из России, Узбекистана, Китая, Туркмении и других государств.