В Подмосковье заменили более 60 единиц рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов

До конца 2024 года планируют заменить еще 217 таких аппаратов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 60 единиц устаревшей аналоговой медицинской техники заменили на цифровую в больницах Московской области с начала 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Благодаря 3-летней программе замены тяжелого оборудования, мы рассчитываем полностью избавиться от устаревшей тяжелой медтехники. В настоящий момент в Подмосковье установлен 61 цифровой маммограф, флюорограф и рентген-аппарат взамен аналоговых. На эти цели было направлено более 1 млн рублей. А всего до конца 2024 года планируем заменить еще 217 таких аппаратов", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе уточнили, что в рамках программы замене подлежат устаревшие рентген-аппараты, маммографы и флюорографы. Оборудование приобретено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".