Маск угрожает подать в суд на организацию, борющуюся с разжиганием ненависти в соцсети

По данным The New York Times, Центр противодействия цифровой ненависти обвиняется в стремлении навредить платформе и бизнесу

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск угрожает подать в суд на Центр противодействия цифровой ненависти (Center for Counting Digital Hate, CCDH), обвинив последнюю в стремлении навредить платформе и бизнесу. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, компания Twitter, находящаяся в процессе ребрендинга в Х, направило 20 июля CCDH письмо, обвинив организацию в "ряде тревожных и необоснованных заявлений, которые, похоже, рассчитаны на то, чтобы навредить Twitter и его [Маска] бизнесу цифровой рекламы". Центр также обвиняется в получении финансирования от конкурентов компании Маска и иностранных правительства. Как отмечает издание, Маск также угрожает подать на организацию в суд.

По мнению газеты, письмо было направлено после того, как организация опубликовала в июне расследование, в котором изучается разжигание ненависти в соцсети. Эксперты CCDH выяснили, что в 99% компания ничего не предприняла за публикацию пользователями TwitterBlue "твитов, разжигающих ненависть". В письме Маска это исследование было названо "ложным и вводящим в заблуждение".

"Действия Маска представляют собой наглую попытку заставить замолчать честную критику и независимые исследования", - отметил исполнительный директор CCDH Имран Ахмед.

24 июля социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. Он также сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

27 октября 2022 года бизнесмен закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.