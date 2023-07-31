На Ставрополье учредят награду за участие в СВО

В пресс-службе губернатора отметили, что основанием для ее вручения должно являться представление Министерства обороны РФ, глав муниципалитетов края и регионального фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил учредить региональную награду за участие в специальной военной операции (СВО). Ее буду вручать участникам СВО, волонтерам и представителям бизнеса, оказывающим поддержку бойцам на фронте, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Глава региона поручил проработать вопрос об учреждении государственной награды Ставропольского края, которая будет вручаться участникам специальной военной операции, а также волонтерам и представителям бизнеса, оказывающим поддержку бойцам на передовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для вручения награды должно являться представление Министерства обороны РФ, глав муниципалитетов Ставрополья, регионального фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

"Бойцы, которые сражаются на передовой, а также волонтеры, которые собирают и отвозят воинам гуманитарную помощь, представители бизнеса, оказывающие поддержку, должны иметь право на получение такой награды. Проект соответствующего документа необходимо подготовить до конца августа", - поручил Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.