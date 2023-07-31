В Петербурге ограничат движение по Малоохтинскому мосту из-за ремонта

В пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" также отметили, что в целях уменьшения неудобств для автомобилистов замена асфальта будет проводиться поэтапно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Малоохтинском мосту через реку Охту в Петербурге будет ограничено с 1 по 20 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"Начинается ремонт асфальтобетонного покрытия на Малоохтинском мосту через реку Охту, расположенном в Красногвардейском районе. В связи с этим движение автотранспорта по переправе будет ограничено с 1 августа по 20 августа 2023 года. Работа по обновлению покрытия здесь будет проводиться поэтапно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также начинается ремонт асфальтобетонного покрытия на путепроводе, расположенном в Кировском районе на пересечении проспекта Стачек с железнодорожными путями станции "Автово".

В связи с этим движение автотранспорта на участке от Автомобильной улицы до улицы Зайцева будет ограничено с 1 августа по 31 августа 2023 года. В целях уменьшения неудобств для автомобилистов замена асфальта будет проводиться поэтапно.