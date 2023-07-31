Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Правительству в трехмесячный срок поручается разработать план празднований

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, решение принято с учетом "всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне". Координацией деятельности по подготовке празднований займется оргкомитет "Победа".

Правительству РФ в трехмесячный срок поручается разработать план празднований, предусмотрев в том числе торжественные мероприятия посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны и "мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств".

МИД РФ поручается "обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении праздничных мероприятий". Прочим федеральным и региональным госорганам также поручается помогать в подготовке и проведении празднований.

Положение ветеранов

Путин поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Принять меры по меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в указе главы государства.

Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти регионов президент также поручил оказывать всемерную помощь ветеранам в решении вопросов их социальной защиты и содействовать органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также в поиске останков воинов, погибших при защите Отечества.

Путин неоднократно называл 9 Мая священным днем для страны. Также глава государства говорил о том, что для россиян в целом священны патриотизм и ответственность за судьбу Родины.