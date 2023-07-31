В Москве 2-3 августа в рамках урбанфорума пройдет международный конгресс Urban Health

В течение двух дней на площадке выступят свыше 150 спикеров и голосовой помощник "Алиса"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Третий международный конгресс Urban Health пройдет в Гостином дворе 2-3 августа в рамках Московского урбанистического форума. Деловая программа включает в себя множество панельных дискуссий по тематическим направлениям, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве мы стараемся создать для горожан такие условия, чтобы быть здоровым было просто. Это не только формирование качественно нового каркаса медицины - с суперсовременным оборудованием и квалифицированными врачами. Это мощная системная работа, которая ведется уже более 10 лет. Это и создание доступной спортивной инфраструктуры, и цифровые сервисы для контроля состояния своего организма в электронной медкарте прямо в смартфоне, проверка здоровья в удобном формате - в парках, в павильонах "Здоровая Москва" и в центрах госуслуг у дома. Это "Московское долголетие", которое полностью меняет представление о жизни на пенсии. Это "Спортивные выходные" - бесплатные тренировки в интересных локациях", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Ракова отметила, что в течение двух дней на форуме Urban Health выступят более 150 спикеров и даже голосовой помощник "Алиса". "Гости узнают, как трансформируется московская медицина, что такое здоровая транспортная инфраструктура, как оставаться активным и востребованным в возрасте старше 50 лет, как снизить уровень стресса в мегаполисе и как защитить себя от новых типов информационной зависимости. Ждем всех желающих в Гостином дворе 2 и 3 августа", - рассказала заммэра.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. На это время Гостиный двор станет презентационной площадкой последних достижений социальной сферы. В интерактивном выставочном пространстве гостям представят актуальные тенденции в сфере заботы о здоровье, экспозицию музея вредных привычек, офис управления карьерой, а также расскажут о метанавыках человека будущего.