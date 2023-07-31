МВД Грузии задержало 23 человека на митинге против захода лайнера из РФ в порт Батуми

По неподтвержденной информации, среди задержанных есть и гражданка Украины, которая протестовала против захода корабля в батумский порт

ТБИЛИСИ, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали в административном порядке 23 человека, участвующих в митинге против прибытия из РФ пассажирского лайнера Astoria Grande в Батуми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На митинге в общей сложности задержаны 23 человека. Они задержаны в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

По неподтвержденной информации, среди задержанных есть и гражданка Украины, которая также протестовала против захода корабля в батумский порт.

Круизный лайнер прибыл в Батуми в понедельник на рассвете. С поздней ночи там собрались представители оппозиционных партий и гражданского общества. Они утверждают, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также выступают за независимость Абхазии. Время от времени возникали стычки с полицией. Изначально сообщалось о девяти задержанных. Лайнер по-прежнему находится в Батуми.

Это не первый протест против лайнера Astoria Grande в Грузии. Вечером 27 июля более сотни граждан Грузии также собрались в Батуми на пристани с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство граждан вызвали в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. Это нарушает грузинское законодательство, разрешающее посещать Абхазию и Южную Осетию только с подконтрольной властям Грузии территории. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в Батуми лайнера российской провокацией.

Агентство морского транспорта Грузии 25 июля опубликовало заявление, в котором пояснило, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау и обслуживает турецкую круизную компанию. Судовладельческая компания, как отметили в агентстве, зарегистрирована на Сейшельских Островах и не находится под санкциями.