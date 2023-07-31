Вебинары Московской технической школы собрали около 750 участников за полгода

С начала года в рамках МТШ провели семь онлайн-мероприятий

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московская техническая школа (МТШ) за первые шесть месяцев 2023 года провела семь вебинаров, в которых поучаствовали около 750 человек. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Московская техническая школа предоставляет сотрудникам производственных предприятий современную образовательную инфраструктуру для повышения профессиональных компетенций и освоения новых технологий. Помимо традиционных очных лекций и практических занятий, реализуются онлайн-мероприятия. С начала года в рамках МТШ провели семь вебинаров, в которых приняли участие около 750 сотрудников столичных предприятий", - сказал он.

Ефимов отметил, что онлайн-курсы были посвящены технологиям 3D-печати, применению искусственного интеллекта на производстве, а также вопросам автоматизации промышленных площадок. Принять участие в онлайн-мероприятиях мог любой желающий по предварительной записи на официальном сайте Московской технической школы или компании-партнера бесплатно.

Вебинары были созданы совместно с партнерами МТШ - Московским техническим университетом связи и информатики, Академией аддитивных технологий "Цифра цифра", компанией KUKA Robotics, а также проектом Top 3D Academy.

Московская техническая школа - проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель - повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. В рамках проекта подготовлено более 1,2 тыс. инженеров по редким специальностям. Кроме того, город предоставляет компаниям субсидии на оплату обучения сотрудников.