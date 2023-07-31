Штраф за неоплату проезда по региональным платным дорогам можно будет оплатить со скидкой

При этом скидка на уплату штрафа за неоплату проезда по платным федеральным трассам по-прежнему не предусматривается

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому штраф за неоплаченный проезд по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным дорогам общего пользования можно будет оплатить с 50% скидкой.

Уплата штрафа в 50%-ом размере, как следует из закона, предусмотрена для тех случаев, когда нарушитель оплачивает его в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении на него соответствующего штрафа. При этом скидка на уплату штрафа за неоплату проезда по платным федеральным трассам (М-12 Москва - Казань, М-4 "Дон", М-11"Нева", А-113 - ЦКАД и другим) по-прежнему не предусматривается.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) ранее уже устанавливал возможность льготой уплаты штрафа за нарушение пунктов ПДД. В частности, за непристегнутый ремень безопасности, отсутствие на автомобиле регистрационных знаков, нарушение правил стоянки, буксировки, перевозки грузов и других.

При этом на некоторые нарушения ПДД льготный порядок уплаты штрафов не распространяется. Так, скидка не предусмотрена при оплате штрафа за езду без прав, езду в нетрезвом виде, проезд на красный свет, пересечение ж/д путей в неположенном месте, выезд на переезд при закрытом шлагбауме и других правонарушений.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.