Граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию по электронной визе

Пресс-служба правительства сообщила, что теперь в страну по электронной визе смогут въехать граждане 55 государств

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило список стран, граждане которых смогут въехать в Россию по электронной визе, включив в него Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию, используя единую электронную визу", - говорится в сообщении. Там уточняется, что решение расширяет список стран, граждане которых могут использовать визу, до 55 государств.

В кабмине добавили, что электронная виза дает право "на однократный въезд с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях". Срок ее действия составляет 60 суток, при этом срок пребывания иностранного гражданина в России - не более 16 дней с момента въезда.

Для получения разрешения на въезд иностранный гражданин должен создать заявление в электронной форме, воспользовавшись специальным сайтом МИД РФ. Въехать в Россию и выехать из нее можно будет с помощью воздушного, автомобильного и водного транспорта.

Ранее консульский департамент МИД России сообщал, что электронная виза для иностранных граждан будет запущена с 1 августа. 19 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с вице-премьерами поддержал предложение запустить электронные визы с этой даты.

В 2020 году в РФ был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн, однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.