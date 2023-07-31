В Татарстане отменили коронавирусные ограничения

Согласно документу, утратили силу более 80 распоряжений и постановлений

ТАСС, 31 июля. Власти Татарстана отменили ограничения и меры поддержки, введенные на фоне пандемии коронавируса. Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Согласно документу, утратили силу более 80 распоряжений и постановлений, в том числе постановление "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", согласно которому в республике вводились QR-коды, запрет на посещение религиозных объектов, была приостановлена работа ночных клубов, действовал обязательный масочный режим и так далее. Данные ограничения постепенно снимались в связи с улучшением ситуации.

Также утратили силу документы, предусматривающие различные меры поддержки. В частности, "О продлении срока предоставления отдельных мер социальной поддержки", "Об условиях отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Татарстана", "Об особом режиме работы в государственных стационарных организациях социального обслуживания" и ряд других.