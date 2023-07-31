31 июля, 13:50

В Железноводске пройдет первый фестиваль искусства и ремесел "Вершина России"

В программе мероприятия мастер-классы, спортивные игры и эстафеты, музыкальная программа и лотерея

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Фестиваль искусства и ремесел "Вершина России" пройдет в Железноводске 12 и 13 августа. Состоятся выставки военно-исторического музея, откроется этнографическая интерактивная экспозиция "Казачье Подворье", а также пройдут мастер-классы и эстафеты, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"С 12 по 13 августа на площадке перед Пушкинской галереей в Курортном парке пройдет первый фестиваль идей и достижений, музыки, искусства и ремесел "Вершина России". Гостей и участников ждет обширная развлекательная программа: мастер-классы, спортивные игры и эстафеты, музыкальная программа и лотерея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также пройдут выставки военно-исторического музея и этнографическая интерактивная экспозиция "Казачье Подворье", выставка детских рисунков "Образ будущего" - каким будущее видят дети, выставка-ярмарка народных промыслов и картин. Состоится полет аэростата "Россия" - прямо с площадки фестиваля.

"Организаторами фестиваля выступили Союз дизайнеров России на Кавминводах и движение детей и молодежи "Движение первых". Вход будет свободный, любой желающий и делающий своими руками может принять участие. Такого в Железноводске еще не было", - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, слова которого приводятся в сообщении. 

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