Адыгея планирует достроить здание МФЦ в Геническе в августе 2023 года

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко отметил, что вокруг центра будет своя парковая зона

ГЕНИЧЕСК, 31 июля. /ТАСС/. Регион-шеф Геническа Республика Адыгея закончит строительство здания МФЦ к 20 августа и завершит ремонт двух школ к началу учебного года. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Флагманский ультрасовременный МФЦ - его с нуля строят в центре Геническа, возле парка им. Шевченко. Кроме возведения большого и удобного здания самого МФЦ - оно будет сдано до 20 августа, регион-шеф отремонтировал подъездную улицу вдоль парка и уже занимается благоустройством", - написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко отметил, что вокруг МФЦ будет своя парковая зона с тротуарами из плитки, лавочками, клумбами, освещением.

Помимо этого, в двух больших школах Геническа - №1 и №2, республика соорудила открытые спортплощадки, ремонтируются пищеблоки и туалеты. "Все основные работы должны быть завершены к 1 сентября, - уточнил он. - Спасибо братской Адыгее и ее главе Мурату Кумпилову - все три объекта делаются четко по срокам и с высоким качеством".