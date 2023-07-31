Путин расширил на судебных приставов компенсации в случае ранения или гибели в зоне СВО

Согласно подписанному указу, в случае гибели судебных приставов родственникам полагается единовременная выплата в 5 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам органов принудительного исполнения, работающим в зоне СВО, и членам их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в случае гибели судебных приставов, выполнявших обязанности в зоне спецоперации, либо в случае их смерти в течение года после выполнения таких задач родственникам полагается единовременная выплата в 5 млн рублей. При этом за ранение в зоне СВО приставам будет полагаться выплата в 3 млн рублей.

Правительству РФ поручается обеспечить финансирование соответствующих расходов, а ФССП - в 14-дневный срок определить порядок предоставления таких выплат.