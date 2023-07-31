Более половины абитуриентов крупных вузов РФ подали документы в них через "Госуслуги"

Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов сообщил, что количество абитуриентов, которые подали документы через портал, увеличилось в два раза

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более половины абитуриентов крупных российских вузов подали документы для поступления через портал "Госуслуги". Об этом рассказали ректоры российских вузов в ходе пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2023 года.

"В этом году в Балтийском федеральном университете 69% абитуриентов подали заявление через суперсервис. <…> У нас существует вопрос с миграцией и, думаю, что такой процент <...> связан с логистикой, и Балтийский федеральный университет в этом году максимальным образом поддержал миграционный тренд", - сообщил ректор университета Александр Федотов.

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина отметила, что в эту приемную кампанию через портал госуслуг заявления подали 60% абитуриентов. Кроме того, по ее словам, в 2023 году в регионе заработали мобильные отделения МФЦ, которые помогли абитуриентам, например, из сельской местности, где существуют проблемы с интернетом.

Ректор Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Александр Колсанов добавил, что в 2023 году количество абитуриентов, которые подали документы через "Госуслуги", увеличилось в два раза. "Четыре варианта [подачи документов] есть в университете, но самые активные - это вариант, связанный как раз с суперсервисом: 66% в этом году [подали документы через портал], в прошлом [таких] было 30%. <…> Пример этого года - абитуриенты из более 80 регионов подали заявление в СамГМУ", - сказал он.

Ректор Кубанского государственного аграрного университета Александр Трубилин добавил, что 75% абитуриентов вуза поступают из сельской местности и подают документы через портал "Госуслуги". "Это однозначно удобно. Они проголосовали за эту возможность подачи документов. <…> Она безусловно сегодня ребятами востребована", - отметил он.

Прием документов в вузы на "Госуслугах" стартовал 20 июня. На портале можно подать заявление в пять любых вузов до пяти специальностей в каждом.