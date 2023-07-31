Детский омбудсмен и РПЦ откроют центры дневного пребывания для детей с инвалидностью

Как сообщила Мария Львова-Белова, при приходах будут организованы "подростковые пространства"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка совместно с РПЦ запустят центры дневного пребывания для детей с инвалидностью, а при приходах будут организованы "подростковые пространства". Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова после встречи с председателем Синодального отдела по благотворительности епископом Верейским Пантелеимоном.

"Договорились совместно открывать центры дневного пребывания для детей с инвалидностью, чтобы немного разгрузить родителей - при участии сестер милосердия, волонтеров, представителей НКО. Будем организовывать на приходах подростковые пространства, где ребята могут провести время с пользой. В качестве наставников будут выступать в том числе приходские организаторы по работе с молодежью, диаконы и священники", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она также сообщила, что аппарат омбудсмена совместно с РПЦ продолжит помогать детям из новых регионов, детям-сиротам и семьям, воспитывающих детей с инвалидностью.

"Организации РПЦ по реабилитации алко- и наркозависимых, православные приюты для мам и семейные центры вовлечем в нашу деятельность по сохранению семей и возвращению детей из учреждений. Спасибо Церкви за внимание к нашей деятельности и отзывчивость - уверена, вместе мы сможем многое", - написала Львова-Белова.