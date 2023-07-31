В Херсонской области готовы запустить электрички в Крым после ремонта

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что окончательное решение будет принято после согласования по линии безопасности

ГЕНИЧЕСК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области готовы к запуску электрички в Крым после восстановления путей, поврежденных в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и согласования с органами безопасности, сообщил в понедельник журналистам председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Будем исходить из того, насколько оперативно восстановят поврежденный участок пути. Планы относительно запуска электричек не изменились, потому что они нужны людям. Хотя, безусловно, решение может быть принято только после согласования по линии безопасности", - сказал Алексеенко.

Он добавил, что восстановление поврежденных украинским обстрелом железнодорожных путей займет еще три-пять дней.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на субботу пытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью, выпустив 12 ракет Storm Shadow.

Алексеенко 26 июля сообщал, что электропоезд сообщением Геническ - Новоалексеевка - Джанкой планируется запустить до конца июля в тестовом режиме. По его словам, принятые 17 июля - после теракта на Крымском мосту - меры, в частности, снятие ограничений по блокпостам и отмена комендантского часа в сухопутном коридоре из Крыма, позволили кратно сократить время прохождения транспортных потоков из республики в Херсонскую область. Меры продолжают действовать.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В результате террористического акта повреждено дорожное полотно на автомобильной части моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Часть потока автотранспорта в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения.