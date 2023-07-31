В Херсонской области появятся первые в новых регионах школы молодых избирателей

Их планируют открыть в августе 2023 года

ГЕНИЧЕСК, 31 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области при участии Общественной палаты (ОП) РФ создаст в новых регионах России первую школу молодых избирателей, сообщил в понедельник ТАСС первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ (ОП) зампред региональной ОП внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

"Марина Захарова подняла вопрос о необходимости создания школ молодых избирателей в новых субъектах РФ. Проект будет направлен на формирование правосознания у молодежи в избирательном процессе. Первые такие школы появятся уже в августе в Херсонской области по инициативе избирательной комиссии субъекта РФ", - сказал Малькевич, уточнив, что площадкой для нее станет Херсонский государственный педагогический университет (ХГПУ).

Он отметил, что сам станет научным руководителем проекта, а ОП РФ окажет поддержку в реализации проекта. "Захарова также поделилась, что среди населения Херсонской области сегодня наблюдается высокий запрос на введение системы электронного голосования, в том числе из соображений безопасности в связи с непрекращающимися обстрелами ВСУ. По ее словам, в ближайшее время региональная избирательная комиссия сформирует заявку на присоединение Херсонской области к системе ДЭГ в рамках президентских выборов-2024. Я поддержал эту инициативу, ОП РФ окажет Херсонской области содействие в присоединении к системе ДЭГ", - добавил Малькевич.