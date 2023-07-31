Сотрудников Минцифры перевели на удаленный режим работы до конца недели

Как говорится в сообщении министра цифрового развития Максута Шадаева, это необходимо, чтобы специалисты могли решить все офисные проблемы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники Минцифры РФ переведены на удаленный режим работы до конца текущей недели, чтобы специалисты могли решить все офисные проблемы. Об этом говорится в сообщении министра цифрового развития Максута Шадаева, опубликованном в Telegram-канале "Нецифровая экономика".

"Только до конца этой недели [будет удаленный режим работы], чтобы решить офисные проблемы", - написал министр.

Согласно сообщениям, которые опубликованы в Telegram-канале из внутреннего рабочего чата, несущие конструкции здания, где располагается Минцифры в комплексе зданий "Москва-Сити", не пострадали. Лифты и инженерные сети работают. На 10-м и 11-м этажах проводится демонтаж пострадавших элементов фасада.