В ФРГ проводят проверку криптовалюты Worldcoin из-за массового сбора биометрии

По словам главы госуправления Баварии по надзору за защитой данных Михаэля Вилля, несколько европейских надзорных органов заинтересовались деятельностью Worldcoin и запросили информацию у баварского ведомства

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Власти Германии с конца 2022 года проводят расследование в отношении криптовалютного проекта Worldcoin, разработанного главой OpenAI Сэмом Альтманом, в связи с опасениями из-за масштабного сбора конфиденциальных биометрических данных пользователей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы госуправления Баварии по надзору за защитой данных Михаэля Вилля.

По словам Вилля, его ведомство начало расследование в отношении Worldcoin в ноябре 2022 года из-за опасений, связанных с обработкой проектом "конфиденциальных данных в очень больших объемах". Он отметил, что применяемые для этих целей технологии до сих пор "не были должным образом проанализированы на предмет конкретной цели по обработке [информации] в области сбора финансовых данных". В таком контексте возникает риск злоупотреблений, пояснил Вилль, поскольку неясно, были ли пользователи "достаточным и четким образом" проинформированы прежде, чем дали согласие на обработку своих конфиденциальных биометрических данных.

Эксперт добавил, что у материнской компании Worldcoin - Tools for Humanity - есть дочерняя фирма в Германии, что делает его ведомство ответственным за проведение расследования в соответствии с законодательством Евросоюза (ЕС) в области защиты данных. По его словам, несколько европейских надзорных органов заинтересовались деятельностью Worldcoin и запросили соответствующую информацию у баварского ведомства.

Фонд Worldcoin Foundation ранее сообщил агентству, что "соблюдает правила ЕС" и продолжит сотрудничество с госорганами, которые запрашивают информацию о его деятельности по защите данных. По данным Reuters, французский орган по контролю за соблюдением конфиденциальности считает, что законность сбора данных компанией Worldcoin "представляется сомнительной".

Чтобы получить ключ (уникальный номер, который подтверждает, что владелец цифровой валюты является реальным человеком, а не искусственным интеллектом), пользователям платформы Worldcoin необходимо сканировать радужную оболочку глаза в пунктах сбора биометрических данных. К моменту запуска проекта такие пункты начали работу в 35 городах в 20 странах мира. По официальным данным, в настоящее время на сайте Worldcoin зарегистрировались 2,1 млн человек по всему миру.