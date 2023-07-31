31 июля, 15:38
Военная операция на Украине

Путин наградил орденом Мужества посмертно протоиерея Евфимия Козловцева, погибшего в СВО

Протоиерей погиб 25 сентября 2022 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно протоиерея Евфимия Козловцева, погибшего в сентябре 2022 года в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Козловцева Евгения Валерьевича (протоиерея Евфимия) - настоятеля местной религиозной организации "Приход храма в честь Вознесения Господня с. Красномыльское Шадринского района Курганской области Шадринской Епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) (посмертно)", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что протоиерей Евфимий Козловцев погиб 25 сентября 2022 года в зоне СВО, где был походным священником сводной казачьей бригады "Дон" имени Архистратига Михаила. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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