Путин наградил послов России в Венгрии и Австрии орденом почета

Также президент наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени советника посольства России в Ираке Илью Лобова и главного советника консульского департамента МИД РФ Игоря Попова

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом почета послов России в Австрии и Венгрии Дмитрия Любинского и Евгения Станиславова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом почета Любинского Дмитрия Евгеньевича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике, Станиславова Евгения Арнольдовича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Венгрии и представителя Российской Федерации в Дунайской Комиссии по совместительству", - говорится в документе.

Кроме того, медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены советник посольства России в Ираке Илья Лобов и главный советник консульского департамента МИД РФ Игорь Попов.