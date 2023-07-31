В Батуми возобновился митинг против захода лайнера из России

Корабль должен покинуть грузинский порт через несколько часов

ТБИЛИСИ, 31 июля. /ТАСС/. Митинг против прибытия круизного лайнера Astoria Grande из РФ возобновился в грузинском городе Батуми. Трансляцию с места событий ведет местное издание batumelebi.ge.

Митингующие собрались в районе морского вокзала и ожидают прибытия туристов, которые в рамках круиза гуляют по городу и осматривают достопримечательности. Корабль должен покинуть грузинский порт через несколько часов. На месте дежурят наряды полиции. Стычек с ними нет.

Круизный лайнер прибыл в Батуми в понедельник на рассвете. С поздней ночи там собрались представители оппозиционных партий и гражданского общества. Они утверждают, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также выступают за независимость Абхазии от Грузии. Время от времени возникали стычки с полицией. Правоохранителям пришлось задержать 23 человека в административном порядке.

Это не первый протест против лайнера Astoria Grande в Грузии. Вечером 27 июля более сотни граждан Грузии также собрались в Батуми на пристани с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство граждан вызвали в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. Это нарушает грузинское законодательство, разрешающее посещать Абхазию и Южную Осетию только с подконтрольной властям Грузии территории. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в Батуми лайнера российской провокацией.

Агентство морского транспорта Грузии 25 июля опубликовало заявление, в котором пояснило, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау и обслуживает турецкую круизную компанию. Судовладельческая компания, как отметили в агентстве, зарегистрирована на Сейшельских Островах и не находится под санкциями.