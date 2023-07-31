В Дагестане состоится первый всероссийский фестиваль народного творчества "Кубачи"

В рамках мероприятия организуют выставку-продаж изделий народных художественных промыслов, пройдут мастер-классы и конкурсы

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Первый всероссийский фестиваль народного творчества "Кубачи" с 24-26 августа пройдет в Дагестане. Планируется участие около 20 регионов, сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"С 24-26 августа в селении Кубачи Дахадаевского района состоится первый всероссийский фестиваль народного творчества "Кубачи". Планируется участие около 20 регионов. В рамках мероприятия организуют выставку-продаж изделий народных художественных промыслов, пройдут мастер-классы, конкурсы на лучшую творческую работу молодых мастеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для гостей будут организованы экскурсии по аулу Кубачи, в Кала-Корейш - резиденцию правителей средневекового государства Кайтаг, в Амузги - древний аул оружейников.

Кроме того, участники и гости фестиваля посетят этнодом "Кубачи", музей Кубачинской средней школы имени А. Г. Караева с углубленным изучением основ кубачинского искусства.