В более чем 40 городах Болгарии прошли массовые акции против насилия над женщинами

Протестующие требовали внести поправки в законодательство, чтобы жертвы подобных происшествий могли получить защиту со стороны государства

СОФИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Массовые акции против насилия над женщинами и за справедливое правосудие затронули свыше 40 городов Болгарии. Как сообщила прокуратура, поводом для протестов стал акт насилия над 18-летней девушкой в городе Стара-Загора в центральной части страны: ее знакомый по имени Георгий нанес ей режущие ранения, в результате чего хирурги наложили более 400 швов, а также остриг девушку.

Судебная экспертиза определила инцидент как легкое телесное повреждение, не угрожающее жизни, затем суд освободил 26-летнего подозреваемого. Это и вызвало негодование граждан. Мать пострадавшей Ивелина сообщила журналистам в Стара-Загора, что ее дочь замкнулась в себе и ничего не рассказывает о происшествии, женщина выразила надежду на справедливое правосудие.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, акция в Софии проходит под лозунгом "Не будем молчать. Остановим расправу над женщинами". Также ее участники несли плакаты: "Ни одной больше!", "Насилие не семейная ценность". Протестующие требуют внести поправки в законодательство, чтобы жертвы подобных происшествий могли получить защиту со стороны государства.

На фоне возмущения общественности прокуратура приняла решение задержать подозреваемого в преступлении, а районный суд города Стара-Загора на закрытом заседании постановил оставить его под стражей.

Президент Болгарии Румен Радев считает, что адекватную реакцию судей вызвало именно общественное давление. "Благодаря общественному давлению правоохранительные органы в итоге отреагировали адекватно на недопустимое варварское действие в Стара-Загора. Я думаю, что наше общество должно продолжать свое давление для необходимых изменений в законах, которые ясно определили бы критерии преступления", - сказал президент перед журналистами.

Жестко осудили происшествие другие политики и общественные деятели Болгарии.