В Москве зафиксировали считавшихся исчезнувшими более 20 видов птиц и насекомых

Среди птиц - клинтух, зеленый дятел, черный коршун

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды провели 135 учетов объектов животного мира с января по июнь 2023 года. Свыше 20 видов птиц и насекомых, считавшихся вероятно исчезнувшими или находящихся под угрозой исчезновения, были зафиксированы на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщила пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

"Три самых редких краснокнижных вида птиц с 0 категорией, то есть считавшиеся вероятно исчезнувшими, были замечены в природно-историческом парке "Москворецкий". Это - клинтух, зеленый дятел, черный коршун. Представителей 1 категории редкости (находящиеся под угрозой исчезновения), которых в ходе учетов за первую половину 2023 года было зафиксировано 23 вида, можно встретить на разных природных территориях. Например, зайца-русака можно увидеть в ландшафтном заказнике "Теплый Стан", в природно-исторических парках "Измайлово", "Косинский", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Битцевский лес", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Москве можно встретить и 23 вида животных с 2 категорией редкости (сокращающиеся в численности). Беспозвоночными в этой категории стали картероцефалус палемон - в природно-историческом парке "Тушинский" и махаон - в заказниках "Алтуфьевский", "Дегунинский". Зайца-беляка и лесную куницу зафиксировали в природно-историческом парке "Битцевский лес" и заказнике "Южное Бутово". Желна, самый крупный дятел московских природных территорий, был замечен в природно-исторических парках "Царицыно", "Тушинский", заказнике "Теплый Стан".

"Специалисты зафиксировали представителей 18 видов животных с 3 категорией редкости (уязвимые на территории столицы). Самыми интересными "свиданиями" стали встречи с воробьиным сычом в комплексном заказнике "Зеленоградский" и лесным шмелем в заказнике "Лес на реке Самородинке". <...> Из животных с 4 категорией редкости (неопределенные по статусу) на особо охраняемых природных территориях зафиксированы мышовка лесная (природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево"), лягушка остромордая (природно-исторический парк "Измайлово")", - отметили в пресс-службе.

В обновленное издание Красной книги Москвы (ККМ) внесено более 350 редких видов животных: 24 вида млекопитающих, 88 - птиц, 6 - пресмыкающихся, 8 - земноводных, 16 - рыб, более 200 - беспозвоночных. В основном их дом - особо охраняемые природные территории Москвы.